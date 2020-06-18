Düzce'de sağanak su baskınlarına yol açtı
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Düzce'de sağanak su baskınlarına yol açtı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Düzce'de sağanak su baskınlarına yol açtı
18.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:01

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçede Melen Çayı'nı besleyen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu Zekeriya köyünde bazı evler ile çok sayıda araç zarar gördü.

Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suyu boşaltmaya çalışırken, bölgeye AFAD personeli, Düzce Arama Kurtama Ekibi (DAKE) ile İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.

Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt ve İlçe Belediye Başkanı Yakup Demircan da bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada, ilçe merkezinde ve bağlı köylerde de su taşkını yaşandığı bildirildi.

Bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yollarda oluşan balçık ve taş parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gelen Türk Kızılay ekipleri de evleri zarar görenlere hijyen malzemesi ve su dağıttı.

"Her şey kontrol altında"

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yoğun yağış olduğunu söyledi.

"İlk izlenimlerimiz, 4 köyde ve 2 mahalledeki dere yataklarında taşkınlar oldu. Şu an için kontrol edilemeyecek bir durum yok." diyen Kurt, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Birkaç evi su bastığını anlatan Kurt, "Can kaybımız yok, telef olmuş hayvanımız da yok. Her şey kontrol edilebilir durumda. Temenni ediyoruz ki devamı gelmez. Geçen yıl Düzce'miz acı bir tecrübe yaşadı. Umarım bunu da atlatırız." diye konuştu.

Evini su basan Burhan Engin ise kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirterek, "Derenin taşmasıyla su bu tarafa geldi, evlerin içine girdi. Evlerdeki eşyalar kullanılamayacak hale geldi. Temizlemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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