Düzce'de sağanak etkili oluyor Düzce'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmeye başlayan sürücüler, araçlarıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

D-100 kara yolunda seyreden araçlar, yolun bazı bölümlerinde oluşan su birikintilerinden dolayı güçlükle seyretti.

Şehir merkezinde yayalar yağıştan korunmak için şemsiye ve yağmurluklarını ıslanmamak için tedbir aldı.

Kaynak: AA