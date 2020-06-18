Düzce?de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2) DERE YATAĞINDA ÇALIŞMA YAPILDIGölyaka'da etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede su baskını olan mahallelerde İl Özel İdaresi ekipleri ve vatandaşlar dere yataklarını açmak için yoğun çaba harcadı.

DERE YATAĞINDA ÇALIŞMA YAPILDI Gölyaka'da etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede Gölyaka'da etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede su baskını olan mahallelerde İl Özel İdaresi ekipleri ve vatandaşlar dere yataklarını açmak için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlar kesim motorlarıyla derelerin içinde bulunan ağaçları keserken, İl Özel İdaresi ekipleri dere yataklarını genişletti. Evde mahsur kalan bir çocuk taşan suları ve yapılan çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuk pencereden çalışmaları izlerken annesi tarafından sakinleştirildi. Gölyaka Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda da oluşan heyelan nedeniyle yol kapandı. Polis ekipleri bölgede tedbir aldı.

Kaynak: DHA