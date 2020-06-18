Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalle yolları ile evlerde su baskınları meydana geldi.

Gölyaka'da sağanak etkili olurken, Yazınpınar Mahallesi ile Hacıyakup köyünde bulunan Değirmendere ve Zekeriya dereleri taştı. Taşkın nedeniyle Kuyudüzü, Yazıpınar ve İçmeler mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Bazı mahalle yolları ile evleri su bastı. İl Özel İdaresi ekipleri ise taşan derelerin yataklarının genişletilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA