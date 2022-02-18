Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Haberler
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Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Bölgede, iki gündür devam eden sağanak nedeniyle dere yataklarından dökülen çamurlu su, sahili kesimini kahverengiye bürüdü.

Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, rengi değişen denizi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Sahil şeridindeki renk değişimi drone ile de görüntülendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede rüzgar ve yağışın 3 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Düzce'de sağanağın ardından derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Akçakoca, Düzce, su, Güncel, Haberler

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