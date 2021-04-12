Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı
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Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından birine sahip ilçede, iki gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlı hava nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, derelerden yağmurla gelen çamurlu su Karadeniz'in kıyı bölgelerini kahverengiye bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bir hafta daha devam edeceğini belirtti.

Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı
Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı
Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı
Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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