Sağanağın ardından denizin bir kısmı kahverengiye boyandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından birine sahip ilçede, iki gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlı hava nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, derelerden yağmurla gelen çamurlu su Karadeniz'in kıyı bölgelerini kahverengiye bürüdü.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bir hafta daha devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş