Düzce'de sabah saatlerinde sis etkili oluyor



DÜZCE - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Düzce'de de etkili oluyor. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksinin altına düştüğü Düzce'de siste etkili oluyor.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Düzce'de etkili oluyor. Kar yağışının ardından gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksinin altına düşerken sabah saatlerinde siste etkili oluyor. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen Düzce'de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk ve sis ile mücadele ediyor. Sis öğlen saatlerinde etkisini azaltırken yerini ise güneşli havaya bırakıyor.