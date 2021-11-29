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Düzce'de rüzgar etkili oldu (3)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de rüzgar etkili oldu (3)

KOPAN TELLERDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR ORMANI YAKTI Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Naşlar köyü Şerenaltı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle kopan elektrik telleri ormana düştü ve kıvılcımlar otları tutuşturdu.

DÜZCE (DHA) - KOPAN TELLERDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR ORMANI YAKTI

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Naşlar köyü Şerenaltı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle kopan elektrik telleri ormana düştü ve kıvılcımlar otları tutuşturdu. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri geldi. 5 dönümlük alanda etkili olan yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


Düzce'de rüzgar etkili oldu (3)

Düzce'de rüzgar etkili oldu (3)

Düzce'de rüzgar etkili oldu (3)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

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