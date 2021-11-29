Düzce'de rüzgar etkili oldu

DÜZCE'de hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı. Bir binanın en üst katındaki kafenin terasındaki tente rüzgarın etkisiyle uçup, caddeye düştü.

Kentte öğle saatlerinde rüzgar etkili oldu. Hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde çatılar hasar gördü, elektrik kesintileri yaşandı. İstanbul Caddesi'nde bir binanın en üst katındaki kafenin terasındaki tente rüzgarın etkisiyle uçup, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, tenteyi kaldırıp yolu temizledi.