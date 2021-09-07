Düzce'de Roma dönemine ait bakır ve bronz sikkeler ele geçirildi

Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 3 bakır ve 3 bronz sikke ele geçirildi.

Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 3 bakır ve 3 bronz sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp Mahallesi'nde A.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 bakır ve 3 bronz sikke bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin tarihi değeri, incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer