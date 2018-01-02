Düzce'de Restoranda Yangın

Düzce'de bir restoranda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesinin Çele Mahallesi'ndeki Gökhan ve Volkan Hancı'ya ait restoranda yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.



Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.