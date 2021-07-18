Düzce'de rafting tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
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Düzce'de rafting tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Düzce'de rafting tesislerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Kültür Sanat

Kurban Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen adrenalin tutkunları, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki rafting işletmelerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen adrenalin tutkunları, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki rafting işletmelerinde yoğunluk oluşturdu.

Ankara ve İstanbul'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın eden macera tutkunları, 16 kilometrelik parkurda rafting yaparak doğada keyifli vakit geçirdi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, gazetecilere, bayram tatili boyunca 10 bin kişinin Melen Çayı'nda rafting yapmasını beklediklerini söyledi.

Bayram tatili için rezervasyonların dolduğunu bildiren Tepe, "Şu anda beklentilerimizin çok üzerindeyiz. Anadolu Otoyolu'nda trafik olmasına rağmen o yolu bile göze alarak geliyorlar. Bugün ilk turumuza 100 kişiyle başlıyoruz. Daha da turlarımız olacak. Melen Çayı'nda çok güzel bir ambiyans oluştu. Normalleşme süreci bu şekilde devam ederse bu sene 50 bin kişi hedefimiz var." diye konuştu.

Tepe, Melen Çayı'ndaki su yüksekliğinin son 20 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığına işaret ederek, "Yaz ayı olmasına rağmen muhteşem su debisine sahip. Müthiş bir enerji, atmosfer ve adrenalin var. Herkesi 35 derece sıcaklarda serin Melen Çayı'mıza bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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