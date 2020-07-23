Düzce'de protokol caddelerde halka maske dağıttı DÜZCE'de, emniyet müdürü, il jandarma komutanı, il sağlık müdürü vatandaşlara maske dağıttı.

DÜZCE'de, emniyet müdürü, il jandarma komutanı, il sağlık müdürü vatandaşlara maske dağıttı. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz toplu alanlarda sosyal mesafeye uyulmasını ve maske takılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, maske takmanın önemini göstermek için Düzce'nin en hareketli yerleri olan Spor Sokak, Gaziantep Caddesi ve İstanbul Caddesi üzerinde maske dağıttı. Çocuklara maske takılarak, büyüklerini de maske takmaları konusunda uyarmaları istendi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs ile mücadelede en önemli unsurlar sosyal mesafe, maske takmak ve temizlik kuralları. Bugün üç kuralı hatırlatmak adına hem maske dağıtımı yaptık hem de vatandaşları bilinçlendirmek adına broşür verdik. Vatandaşlarımızla birebir diyalog kurarak bilgilendirme yapmak istedik. Hep birlikte Covid -19'la mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Kapalı alanlardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Toplu alanlarda sosyal mesafe ve maske takmaya dikkat etmeliyiz. Düğün, nişan, kafeterya, cenazelerden sonra yapılan mevlit gibi uygulamalarda mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA