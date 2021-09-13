Düzce'de polisten uyuşturucu ve sahte para operasyonu - Haberler
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Düzce'de polisten uyuşturucu ve sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de polisten uyuşturucu ve sahte para operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 412 gram esrar, 8 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 350 7 adet 50'lik sahte dolar yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 412 gram esrar, 8 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 350 7 adet 50'lik sahte dolar yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 412 gram esrar, 8 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve 7 adet 50'lik sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Parada Sahtecilik suçlarından adli işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Düzce'de polisten uyuşturucu ve sahte para operasyonu

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