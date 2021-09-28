Düzce'de polisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Düzce'de polisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de polisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçilirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçilirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde, ikametlerinde yapılan aramada 8 parça halinde 10 gram metamfetamin maddesi ve 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri tamamlanan işlemlerinin ardından serbest kalırken diğer şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

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