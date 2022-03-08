Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta "karanfil uygulaması" - Haberler

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Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta "karanfil uygulaması"

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta

Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları kadın sürücülere karanfil verdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları kadın sürücülere karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağı'nda "karanfil uygulaması" kapsamında kadın sürücüleri durdurdu.

Denetimlerde bu kez ehliyet ve araç ruhsatı istemeyen polisler, kadın sürücülerin gününü kutladı, karanfil hediye etti.

Uygulama noktasına geldiğinde ehliyet ve araç ruhsatını çıkarmaya çalışan bazı sürücüler, çiçek verildiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Yapılan sürprizden etkilenen sürücülerden bazıları da uygulamada görevli kadın polislerin gününü kutladı.

Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta karanfil uygulaması

Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta karanfil uygulaması

Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta karanfil uygulaması

Düzce'de polisten kadın sürücülere 8 Mart'ta karanfil uygulaması

AA / Ömer Ürer - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Polis, Düzce, Mart, Güncel, Haberler

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