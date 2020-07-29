Düzce'de polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
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Düzce'de polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Düzce'de polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
29.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:43

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yeni Taşköprü köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Polisler, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. Vatandaşlar şimdiye kadar sahte para ile karşılaşmadıklarını belirterek yapılan uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Uygulamalardan memnun olduklarını dile getirerek daha önce bir kişinin dolandırılması girişimine tanık olduğunu anlatan Ömer Kaya, dolandırıcıların bayram öncesinde vatandaşlara bulaştığını belirterek, "Bugün hayvan pazarını gezmeye geldim. Hayvan piyasasına bakayım dedim. Burada bir uygulama ile karşılaştım. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu güzel bir uygulama. Sahte para nasıl ayırt edilir. Nasıl belli olur ve dolandırıcılığa karşı bir bilgilendirme uygulaması var. Burada bizim halk olarak üzerimize düşen en önemli konu. Mağdur olmamak için verilen bilgilere, uyarıları çok dikkat etmemiz lazım . Az önce şurada otururken bir arkadaşımıza telefon geldi. Kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi telefon yolu ile dolandırmaya kalktı. Biz buna burada canlı şahit olduk. Olaya polis arkadaş hemen müdahil oldu. Bu bayram arası herkesin cebine para koyup gezdiği zamanlar. Herkesin dikkat etmesi lazım. Emniyetimizin de çok güzel bir çalışması var. Bizim için burada emniyet ekiplerinin yaptığı uygulama çok güzel bir uygulama. Arkadaşlar özveri ile burada çalışmalarını yapıyorlar. Herkesi tek tek bilgilendirdiler. Bilgilendirmenin dışında buna uymak önemli. Onlar bizim için varlar. Ben ekiplere ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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