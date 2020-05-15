Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.
15.05.2020 02:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 02:22
Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda 81 ABC 595 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Özgür D, Beyciler mevkisinde uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymadı.
Takibe başlayan ekipler, hızla kaçan motosiklet sürücüsünün 3 kilometre uzaklıkta kaza yaptığını fark etti.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.
Özgür D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA