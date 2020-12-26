Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

26.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:46
Düzce'de polisin

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 kara yolu Çamköy Mahallesi mevkisinde hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu.

Polis ekipleri, araçtan indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi havaya ikaz ateşi açarak yakaladı.

Cezaevi firarisi C.E. ile M.E, S.P. ve C.C. gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında silah bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:48:34. #1.15#
title