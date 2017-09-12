Düzce'de Polis Memuru Fetö'den Tutuklandı

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan bir polis memuru tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınana polis memuru Ö.A., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Polis memuru Ö.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE