Düzce'de Polis Memuru Fetö'den Tutuklandı
Düzce’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan bir polis memuru tutuklandı.
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan bir polis memuru tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınana polis memuru Ö.A., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Polis memuru Ö.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE