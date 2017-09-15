Düzce'de Polis Göz Açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye'de yapılan Narko-Sokak 3 uygulamaları kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulamalar yaptı. Uygulamalarda polis suç ve suçlulara göz açtırmadı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde yapılan Narko-Sokak (3) uygulaması ile ilgili olarak, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu mahallelerde 2 sabit ve 1 hareketli olmak üzere şüpheli görülen şahıs, araç ve umuma açık yerlerde yapılan uygulama yaptı.



Uygulamalarda 270 şahıs sorgusu yapıldı. 1 şahsa yoklama kaçağı olduğu için tebligat yapıldı. 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı ve şahıslardan 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. 100 araç kontrol edildi. 8 araç trafikten men edildi ve 18 bin 235 TL para cezası uygulandı. - DÜZCE