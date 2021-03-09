Düzce'de polis alışverişten dönüşte yorgun düşen yaşlıya yardım eli uzattı
09.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:34
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, alışverişten dönüşte yorgunluktan eşyalarını taşımakta zorlanan yaşlıyı evine bıraktı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, alışverişten dönüşte yorgunluktan eşyalarını taşımakta zorlanan yaşlıyı evine bıraktı.
Alışveriş için çarşıya çıkan 65 yaşındaki Muhsin Yaman, eve dönüşte yorgun düştüğü için aldığı eşyaları taşımakta zorlandı.
Bu durumu fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eşyaları alıp Yaman'ı ekip aracına bindirdi.
Polis, koltuk değneklerinden destek alarak yürüyebilen yaşlıyı evine kadar götürdü.
Güvenlik güçlerine teşekkür eden Yaman, onlara dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş