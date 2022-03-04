Düzce'de polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler

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Düzce'de polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca ve yakalaması bulunan 14 kişi yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca ve yakalaması bulunan 14 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler halkın yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklarda, park ve bahçelerde şüpheli şahıslar ile araçlarda uygulama yaptı. Bin 188 şahsın sorgulandığı uygulamada haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca 8 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca polisler 6 ruhsatsız tabanca, 41 fişek ve 3 adet yivsiz tüfek ele geçirdi. - DÜZCE

Düzce'de polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

Düzce'de polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Asayiş, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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