Düzce'de patpat kazası: 7 yaralı



DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde patpat tabir edilen tarım aracı yoldan çıktı. Sürücüsü ile birlikte kasasında bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gümüşova ilçesi organize sanayi bölgesi yolu üzerinde Yasin Y. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı yoldan çıkarak yan yattı fındık bahçesine girdi. Kazada araç sürücüsü Yasin Y. ile bahçeden dönen Fatma T., Ebru G., Nazife Ş., aslan A., Zülfiye Y. ve Leyla Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.