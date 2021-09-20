Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu bulundu - Haberler
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Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu bulundu

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu bulundu

Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu, jandarma ekiplerince bulundu.

Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkeze bağlı Mamure köyünde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki kızları Ayşe A. çocuk parkında kayboldu.

Bir müddet çocuklarını arayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saatte küçük kızı parkın yakınlarındaki arsada buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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