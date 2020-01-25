Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE
Haberler » Güncel » Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE - Haber

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

25.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:56
Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE

'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Tütüncü Mahallesi'nde faaliyet gösteren parke fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla çıktıkları toz silosundaki yangına köpükle müdahale etti.

Sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı hazır bekletildi.

Büyümeden söndürülen yangında, toz silosunda hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler