: Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE

25.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:56

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dereli Tütüncü Mahallesi'nde faaliyet gösteren parke fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla çıktıkları toz silosundaki yangına köpükle müdahale etti.

Sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı hazır bekletildi.

Büyümeden söndürülen yangında, toz silosunda hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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