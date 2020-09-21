Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti
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Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti

Düzce'de, park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile yaşamını yitirdi.

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile hayatını kaybetti
21.09.2020 01:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 01:04

Düzce'de, park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hamile yaşamını yitirdi.

E.S. idaresindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, D-655 kara yolunun Düzce Üniversitesi istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halinde olan 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosikletteki Asuman Sönmezoğlu yaralandı.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sönmezoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Asuman Sönmezoğlu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yavuz Emrah Sever
Yavuz Emrah Sever
AA Editörü
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