Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

02.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:56

Düzce'de, sokakta park halindeki bir otomobile çarpan otomobilden yaralı çıkarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta ilerleyen 81 AH 473 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpan otomobilden yaralı çıkarılan Abdullah Alemdar, Muhammet Alemdar ve Can Arı hastaneye kaldırıldı. Otomobilden çıkan bir kişinin de bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ekipler, kaza yapan otomobilin sürücüsünü ve bölgeden uzaklaşan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA