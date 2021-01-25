Düzce'de park halindeki araçta yangın
25.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:05
Düzce'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Recep Güdük, 81 ABD 551 plakalı otomobilini Şerefiye Mahallesinde bulunan açık bir otoparka bıraktı. Sürücünün otoparktan ayrılmasının ardından otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Otopark görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine Düzce İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever