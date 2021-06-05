Düzce'de panelvan ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Düzce'de panelvan ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de panelvan ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'de minibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'de minibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Rahmi Saygın idaresindeki 81 DD 847 plakalı minibüs, Düzce-Yığılca yolu Aksu mevkisinde Ersin Uzun yönetimindeki 81 AB 701 plakalı panelvan ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, Rahmi Saygın, Ersin ve Ayşenur Uzunçelebi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ayşenur Uzunçelebi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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