Düzce'de pandemi süresinde 2 bin 755 kişiye 4,6 milyon lira ceza yazıldı
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Düzce'de pandemi süresinde 2 bin 755 kişiye 4,6 milyon lira ceza yazıldı

Düzce'de pandemi süresinde 2 bin 755 kişiye 4,6 milyon lira ceza yazıldı Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 2 bin 755 kişi ve 188 işletmeye 4 milyon 658 bin 640 lira cezai işlem uygulandı.

25.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:05

Düzce'de pandemi süresinde 2 bin 755 kişiye 4,6 milyon lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 2 bin 755 kişi ve 188 işletmeye 4 milyon 658 bin 640 lira cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda bir dizi tedbirler almıştı. 65 yaş üst, kronik rahatsızlığı olanlar ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı, bazı noktalarda ise ilçelere giriş çıkış sınırlandırılması yapıldı. Alınan tedbirler doğrultusunda bazı işletmelerde kapatılmıştı. Alınan kararlara uymayan, sokağa çıkan ve işletmelerini gizli açtığı tespit edilen kişilere de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında cezai işlem uygulandı.

Düzce'de de il genelinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Belediyelerin zabıta amirliklerinden alınan bilgilere göre Düzce'de il genelinde 2 bin 755 kişiye 3 milyon 402 bin lira idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezalar Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilerek cezaları onandı.

188 işletme mühürlendi

Ayrıca, Düzce il genelinde tedbirler kapsamında Korona virüs kurallarına ihlal eden işletmelerden Kahvehaneler, Kafeler, Çay ocakları, Tekel büfeleri, Marketler, restaurantlar, Lokaller, fırınlar, kuaför ve berberler, Tütün bayileri, Diğer işyerleri ve ikametlerde kumar oynayan 188 işletme mühürlendi. Bu işletmelere 3 bin 150 liradan toplam 592 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. İl genelinde 2 bin 775 kişi ve 188 işletmeye toplam 4 milyon 658 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce'de pandemi süresinde 2 bin 755 kişiye 4,6 milyon lira ceza yazıldı

Kaynak: İHA

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