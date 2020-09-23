Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi

23.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:19

- Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi Sporcular sahnede hareketi gösterdi, aileler sahada spor yaptı Avrupa Spor Haftası kapsamında Düzce'de korona virüs salgını sonrasında düzenlenen ilk spor gösterisinde sporcular sahnede gösterdikleri hareketlerle, ailelere sahada...

- Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi

Sporcular sahnede hareketi gösterdi, aileler sahada spor yaptı

DÜZCE - Avrupa Spor Haftası kapsamında Düzce'de korona virüs salgını sonrasında düzenlenen ilk spor gösterisinde sporcular sahnede gösterdikleri hareketlerle, ailelere sahada spor yaptırdı.

Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan, her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Spor Haftası organizasyonu Düzce Nurettin Zafer Stadı'nda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir bir aktivite yapamayan sporcular, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı jimnastik, güreş ve judo sporcuları katılımcılara gösteri sergiledi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan etkinliklerde sporcular sahnede gösteri, ailelerde sahada spor yaptı.

Gösteriler büyük beğeni topladı.

Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Can Bartu Sergen Yalçın Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Bolu Kaza Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 13:19:59. #1.15#
title