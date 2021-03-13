Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor
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Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor

13.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:35
Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı kentte, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamalar sebebiyle uzun bir süre cumartesi günleri sokağa çıkamayan vatandaşlar, yasakların kalkması ve havanın iyi olmasıyla birlikte dışarıya çıkmaya başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da kent genelinde ekiplerle birlikte denetimler gerçekleştirdi. Dinamik denetim modeli kapsamında il müdürlüklerinde yeme-içme yerleri, cadde ve sokaklar denetlendi. Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, konfeksiyonlar, ayakkabıcılar gibi işletmelerde tek tek denetlenerek salgınla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE

Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor
Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor
Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor
Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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