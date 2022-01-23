Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı (3) - Haberler
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Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı (3)

Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI Düzce'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hasar gören TIR ve otobüsler, yol kenarına çekildi.

DÜZCE (DHA) - YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Düzce'de Tem Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hasar gören TIR ve otobüsler, yol kenarına çekildi. Diğer araçların bir kısmı da çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yoğun çalışmaların ardından İstanbul istikametinde ulaşım, tek şeritten sağlandı.


Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı (3)

Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı (3)

Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Haber

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