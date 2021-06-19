Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İlhan D'nin kullandığı 35 HD 9153 plakalı motosiklet, Batı Karadeniz Sahil Yolu Ayazlı Mahallesi Sapak mevkisinde İ.K. yönetimindeki 81 EF 116 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlhan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü İ.K. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş