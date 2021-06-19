Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İlhan D'nin kullandığı 35 HD 9153 plakalı motosiklet, Batı Karadeniz Sahil Yolu Ayazlı Mahallesi Sapak mevkisinde İ.K. yönetimindeki 81 EF 116 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlhan D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü İ.K. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aytaç Kara Yiğit Şardan Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 10:42:07. #1.16#

title