Düzce'de otomobilin ses düzeneğinin içine gizlenmiş esrar ele geçirildi
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Düzce'de otomobilin ses düzeneğinin içine gizlenmiş esrar ele geçirildi

Düzce'de otomobilin ses düzeneğinin içine gizlenmiş esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğu otomobilin ses düzeneğinin içerisinde esrar ele geçirdi.

Düzce'de jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğu otomobilin ses düzeneğinin içerisinde esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan M.Y, K.Ü. ve R.M'nin durumlarından şüphelenen ekipler yaptıkları aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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