Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Abdullah Ü. idaresindeki 34 VDM 46 plakalı otomobil, Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Pehlivan'a (55) çarptı.
Ağır yaralanan Pehlivan, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Abdullah Ü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan Pehlivan'ın yaklaşık 20 metre ileriye düşmesi görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer