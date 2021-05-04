Düzce'de otomobilin çarptığı yaralı köpek sedyeyle kliniğe götürüldü
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Düzce'de otomobilin çarptığı yaralı köpek sedyeyle kliniğe götürüldü

Düzce'de otomobilin çarptığı yaralı köpek sedyeyle kliniğe götürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından sedyeyle veteriner kliniğine taşındı.

Düzce'de otomobil çarpması sonucu yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından sedyeyle veteriner kliniğine taşındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Akçam Sokak'ta plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sokak köpeğine çarparak kaçtı.

Köpeğin yaralandığını fark eden çevredeki vatandaşlar, veteriner kliniğine giderek yardım istedi.

Olay yerine gelen veteriner tarafından yapılan ilk incelemede köpeğin iç kanaması ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Yaralı köpek veteriner eşliğinde vatandaşlar tarafından sedye yardımıyla kliniğe kadar taşındı.

Veteriner hekim Sinem Abanoz Aşıkoğlu, gazetecilere, iç kanamaya karşı müdahale ettiklerini belirterek, "Bir sonraki evrede röntgen çekeceğiz. Ayakta net kırık olduğu gözle görülüyor. Tedavisini yapıp gereken yere teslim edeceğiz." dedi.

Öte yandan, köpeğe çarparak kaçan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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