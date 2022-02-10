Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı - Haberler
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Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda M.A.A. idaresindeki 81 AL 453 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Suriye uyruklu T.C.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu, Otomobil, Suriye, Düzce, Güncel, Haberler

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