Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI,
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI,

09.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:58

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman G. idaresindeki RZ-081-HY Gürcistan plakalı otomobil, Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Bulvarı'nda önünde seyreden Umut K'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut K, hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Osman G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI,
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI,
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI,
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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