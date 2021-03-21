Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
21.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:48
Düzce'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda F.A'nın kullandığı 34 RKB 94 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit B'ye (56) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen yaralı bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü F.A, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever