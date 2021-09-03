DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı
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DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Düzce'de otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sevil Özcan idaresindeki 06 FU 065 otomobil, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde otoparktan çıktıktan sonra kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrildi.

Otomobilin ters döndüğünü gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı
DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı
DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı
DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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