DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı
Düzce'de otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Düzce'de otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sevil Özcan idaresindeki 06 FU 065 otomobil, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde otoparktan çıktıktan sonra kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrildi.
Otomobilin ters döndüğünü gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı