Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

06.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:36

Düzce'de, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Düzce'de, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde bir eliyle seyir halindeki otomobile tutunan motosikletli kişi, benzin istasyonuna kadar bu şekilde yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri motosiklet sürücüsünü arıyor.

Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Didem Kınalı Deniz Akkaya
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Antalya Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 16:36:28. #1.15#
title