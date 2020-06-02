Düzce'de otomobile silahlı saldırı
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Düzce'de otomobile silahlı saldırı

100 Karayolu Çilimli sapağında 1 kişi yolunu kestiği otomobile ateş açtı.

Düzce'de otomobile silahlı saldırı
02.06.2020 03:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 03:57

100 Karayolu Çilimli sapağında 1 kişi yolunu kestiği otomobile ateş açtı. Mermiler otomobilin kaportasına ve camına isabet ederken şahıs polislerin silah sesini duyup gelmesi ile olay yerinden kaçtı. şans eseri yaralanan olmadı.

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu'ndan Çilimli İlçesi'ne dönen yan yolda T. K., idaresindeki 54 AAK 188 plakalı otomobiliyle geçmişte bir alışveriş nedeniyle aralarında husumet bulunan O. Ö. idaresinde ki 54 KF 131 plakalı otomobili beklemeye başladı. Sürücü O. Ö. ile Ö. Ö.'nün bulunduğu otomobili gören T. K. iki el ateş etti. Silahtan çıkan mermiler otomobilin sağ arka camı ile sağ arka kapısına isabet etti. Aracına ateş edilen O. Ö. ise T. K.'nın otomobilinin üzerine sürerek kaza yaptı. O. Ö. ve Ö. Ö. olaydan yara almadan kurtulurken, T. K. olay yerine yakın olan trafik ekiplerinin gelmesi nedeniyle koşarak uzaklaştı. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi bilgilerine başvurulmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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