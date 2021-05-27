Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, daha önce tespit edilen bir aracı takibe aldı.

İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getirdiği tespit edilen F.T. idaresindeki otomobil, otoyolun Düzce kesiminde durduruldu.

Otomobilde, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer