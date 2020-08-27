Düzce'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
27.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:15
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde Ankara yönünde seyreden Metin K. idaresindeki 34 ZN 5009 plakalı otomobil, Taşaltı mevkisinde aynı yönde ilerleyen Duran K. kontrolündeki 61 K 9955 plakalı kamyonla çarpıştı.
Savrularak refüje çarparak durabilen otomobildeki Hanife Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Hanife Ö. sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA