Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

09.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:06

Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden Nedime Reyhan B. idaresindeki 34 HD 9963 plakalı otomobil, Çaybükü mevkisindeki ışıklı kavşakta önünde seyreden Hasan A'nın kullandığı 26 NC 601 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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