Düzce'de Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 3 Yaralı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yasin Kantarcı (29) idaresindeki 34 JD 5570 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Gümüşova mevkisi Düzce istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Kantarcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gözde Erman Kantarcı (29) ve Özge Erman (24) yaralandı.



Otomobilde sıkışan Özge Erman, kaza kırım ekipleri tarafından bulunduğun yerden çıkarılarak vatandaşların yardımı ile ambulansa taşındı.



Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.