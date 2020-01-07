Düzce'de otomobil binanın önündeki boşluğa devrildi
Haberler » Güncel » Düzce'de otomobil binanın önündeki boşluğa devrildi - Haber

Düzce'de otomobil binanın önündeki boşluğa devrildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın önündeki boşluğa devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

07.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14
Düzce'de otomobil binanın önündeki boşluğa devrildi

'nin ilçesinde apartmanın önündeki boşluğa devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde seyreden İmat Ü. (75) yönetimindeki 81 KA 558 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine apartman ile yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik boşluğa devrildi.

Otomobil sürücüsü Demir, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, araçta hasara neden oldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler