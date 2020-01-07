Düzce'de otomobil binanın önündeki boşluğa devrildi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın önündeki boşluğa devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde apartmanın önündeki boşluğa devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde seyreden İmat Ü. (75) yönetimindeki 81 KA 558 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine apartman ile yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik boşluğa devrildi.
Otomobil sürücüsü Demir, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza, araçta hasara neden oldu.