Düzce'de otomobil beton duvara çarptı: 1 yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
21.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:06
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi seyreden Tufan A. kontrolündeki 81 ABD 287 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Tufan A, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA